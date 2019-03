Geldtransporter am Kölner Flughafen überfallen - Schuss gefallen

Köln (APA/AFP/dpa) - Am Flughafen Köln/Bonn ist Mittwochfrüh ein Geldtransporter überfallen worden, wobei mindestens ein Schuss fiel. Dabei wurde ein Wachmann verletzt, er schwebte in Lebensgefahr. „Er liegt jetzt in einer Klinik und wird operiert“, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer hat nach ersten Erkenntnissen eine Schussverletzung am Oberschenkel erlitten.

Um 9.10 Uhr überfielen den Angaben zufolge drei unbekannte Täter den Transporter. Das Fluchtfahrzeug, einen schwarzen Wagen, ließen die Täter im Kölner Stadtteil Porz brennend zurück. Die Unbekannten waren zunächst auf der Flucht.