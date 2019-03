„Truth Over Magnitude“: Neuwirth deutet Abschied von Conchita an

Wien (APA) - Song-Contest-Gewinnerin Conchita steht vor einer Veränderung. Schon vor längerer Zeit hat Tom Neuwirth, der hinter der Kunstfigur steckt, einen Abschied von Conchita angedeutet. Zuletzt war die Sängerin dann mit Vollbart und Glatze in Erscheinung getreten, etwa am Opernball. Nun könnte es ernst werden, erschienen auf ihrem Instagram-Account doch drei Bilder mit den Buchstaben T, O und M.

Diese stehen als Abkürzung für „Truth Over Magnitude“, was etwa „Wahrheit vor Größe“ bedeutet. Eine Auflösung des Rätsels darf man sich für Freitag (8. März) erwarten - jedenfalls geht das aus den Postings auf den Social-Media-Kanälen von Conchita hervor.

Der Steirer Thomas Neuwirth nahm 2006 an der ORF-Castingshow „Starmania“ Teil und war später in einer Boyband, bevor er als Travestiekünstler unter dem Namen Conchita Wurst auftrat. In dieser Rolle erschien er in der ORF-Talentshow „Die große Chance“ und wurde vom Sender schließlich 2014 zum Eurovision Song Contest nach Kopenhagen geschickt. Mit der Ballade „Rise Like A Phoenix“ gelang Conchita, wie sich die Künstlerin später nannte, der Sieg beim Wettbewerb. Erst vergangenen Oktober erschien das Album „From Vienna With Love“. In Juni fungiert Neuwirth als Botschafter für die EuroPride, die in Wien stattfindet.

