Europas Leitbörsen zur Eröffnung uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am späten Mittwochvormittag überwiegend mit Kursverlusten gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 11.00 Uhr mit minus 0,20 Prozent oder 6,56 Punkte bei 3.320,63 Einheiten.

Der DAX in Frankfurt fiel um 0,22 Prozent oder 25,63 Zähler auf 11.595,11 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 hingegen mit plus 0,11 Prozent oder 7,68 Einheiten auf 7.191,11 Punkte.

Mangels neuer Details zum US-chinesischen Handelsstreit richtet sich der Blick der Anleger bereits auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank. Das sogenannte Beige Book wird am Abend mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht. Die Experten der Helaba erwarten, dass die US-Notenbanker „ein insgesamt robustes wirtschaftliches Umfeld skizzieren“ werden. Zuvor stehen am Nachmittag US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda.

Unternehmensseitig gab Helvetia bekannt, im vergangenen Jahr mehr verdient zu haben. Mangels größerer Belastungen durch Naturkatastrophen kletterte der Nettogewinn um 6,9 Prozent auf 431 Mio. Franken (380 Mio. Euro). Die Papiere des Versicherers verteuerten sich an der Zürcher Börse um 2,66 Prozent.

In London sorgte DS Smith für Schlagzeilen. Der Verpackungshersteller kündigte an, seine Kunststoffsparte für 585 Mio. US-Dollar an die Private-Equity-Gesellschaft Olympus Partners zu verkaufen. Die Anteilsscheine von DS Smith verteuerten sich daraufhin um 3,54 Prozent.

Die Aktien von Burberry sanken hingegen als einer der schwächsten Werte im FTSE-100 um 4,43 Prozent, nachdem die Investmentbank Goldman Sachs ihr Anlagevotum auf „Sell“ abgesenkt hatte.

Der italienische Kabelhersteller Prysmian hingegen verfehlte mit der Vorlage seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer. Die Prysmian-Aktien verloren 5,77 Prozent.

