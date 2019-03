Celeda wird Kathrein-CEO und Kröger Chef der RCB

Wien (APA) - Neubesetzungen im Raiffeisen-Bankenbereich: Wilhelm Celeda, bisher RCB-Vorstandschef, wird mit 1. Mai neuer CEO der RBI-eigenen Kathrein Privatbank. Ebenfalls mit 1. Mai avanciert RBI-Bereichsleiter Harald Kröger zum CEO der Raiffeisen Centrobank (RCB). Das teilte die Raiffeisen Bank International (RBI) am Mittwoch mit.

Celeda ist seit fast 25 Jahren bei der RCB tätig - er soll nun die Kathrein als die Privatbank der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich etablieren, heißt es. Anfang des Jahres war die damalige Kathrein-Vorstandschefin Susanne Höllinger überraschend abgetreten, kürzlich wurde sie als Aufsichtsratsmitglied der neuen Staatsholding ÖBAG bestellt. Kröger, derzeit Leiter Financial Institutions, Country and Portfolio Risk Management in der RBI, war 2004 zu Raiffeisen gekommen; in der RBI leitete er zahlreiche konzernweite Projekte, etwa zu Effizienz, Kosten und Strategie.

Weiters übernimmt auch RCB-Vorstandsdirektorin Valerie Brunner eine neue Führungsposition: Sie wird Leiterin des Bereichs Institutional Clients im Vorstandsbereich Markets der RBI, hieß es am Mittwoch. Und Heike Arbter, bisher Prokuristin in der RCB und langjährige Expertin für strukturierte Produkte, zieht in den Vorstand der RCB ein.

