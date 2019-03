Wiener Rentenmarkt am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit etwas höherer Tendenz notiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen heimischer Staatsanleihen gab es leichte Kursgewinne zu sehen.

Auch der richtungsweisende deutsche Euro-Bund-Future konnte etwas zulegen. Unterstützend für die Kurse der Anleihen wurde eine gebremste Stimmung an den Aktienmärkten gewertet. Im weiteren Handelsverlauf wird mit einem impulsarmen Handel gerechnet. Im Euroraum werden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt für stärkere Impulse am Rentenmarkt sorgen. Am Abend steht außerdem der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf dem Programm.

Heute um 11:30 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,79 um 27 Ticks über dem letzten Settlement von 165,52. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,04, das Tagestief bei 165,71. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 33 Basispunkte. Der Handel verläuft bei moderatem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 146.053 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,25 (zuletzt: 1,26) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,50 (0,51) Prozent, die fünfjährige mit -0,62 (-0,06) Prozent und die zweijährige lag bei -0,46 (-0,45) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 45 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,88 106,19 1,25 46 105,45 Bund 29/02 10 0,5 100,04 100,09 0,50 45 99,77 Bund 24/10 5 1,65 109,63 109,80 -0,62 30 109,6 Bund 21/09 2 3,5 110,03 110,08 -0,46 10 110,03 ~