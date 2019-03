Baby in Niederösterreich mit heißem Wasser verbrüht

Rohrbach/Wien (APA) - Ein zehn Monate altes Baby ist am Dienstagnachmittag in Rohrbach an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) mit heißem Wasser verbrüht worden. Der Säugling erlitt Verbrennungen und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ ins SMZ Ost nach Wien geflogen, teilte das Rote Kreuz am Mittwoch mit. Ein Unfall mit einem Wasserkocher hatte demnach zu den schweren Verletzungen geführt.