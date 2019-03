Versicherungsmakler AON am Konkurrenten Willis interessiert

London (APA/Reuters) - In der Branche für Versicherungsmakler bahnt sich eine Großfusion an. Das Londoner Unternehmen AON erwägt nach eigenen Angaben vom Dienstag eine Übernahme des Konkurrenten Willis Towers Watson. Es gebe aber keine Garantie, dass eine Transaktion zustande komme. Willis Towers mit Sitz in Dublin wollte sich dazu nicht äußern.

AON ist an der New Yorker Börse rund 41 Mrd. Dollar (36 Mrd. Euro) wert, Willis Towers kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 22 Mrd. Dollar. Der mögliche Kauf solle über ein reines Aktiengeschäft abgewickelt werden. Beide Unternehmen sind in den USA börsennotiert.