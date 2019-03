Zahl der Aktionäre in Deutschland erneut gestiegen

Frankfurt (APA/AFP) - Die Zahl der Aktionäre ist in Deutschland das vierte Jahr in Folge gestiegen. Wie das Deutsche Aktieninstitut am Mittwoch mitteilte, besaßen im vergangenen Jahr rund 10,3 Millionen Deutsche über 14 Jahre Aktien oder Aktienfonds.

„Rund jeder sechste Bundesbürger war 2018 in der einen oder anderen Form in Aktien investiert“, erklärte Institutschefin Christine Bortenlänger. „Damit erreicht die Zahl der Aktienbesitzer den höchsten Wert seit 2007.“ 2017 lag die Zahl der Aktienbesitzer noch bei knapp 10,1 Millionen. Der absolute Höchststand der vergangenen Jahrzehnte war zur Zeit der sogenannten Dotcom-Blase 2001 mit 12,9 Millionen.

Die Angaben basieren auf einer Umfrage der Marktforscher von Kantar TNS. Diese befragen jährlich etwa 28.000 deutsche Anleger im Alter von mindestens 14 Jahren nach ihrem Anlageverhalten.

In Deutschland ist die direkte Aktionärsquote etwas höher als in Österreich. Hierzulande beträgt sie laut Angaben der Wiener Börse nur drei Prozent. In Deutschland war 2018 die Quote der direkten Aktionäre in Westdeutschland mit 7,8 Prozent fast doppelt so hoch wie in Ostdeutschland mit 4,3 Prozent. Allerdings hat Deutschland selbst im Vergleich zu anderen Industrieländern eine niedrige Aktionärsquote.