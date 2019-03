Jordanischer König erhält „Lampe des Friedens“ der Franziskaner

Rom (APA) - Der jordanische König Abdullah II. wird am 29. März vom Franziskanerorden in Assisi mit der „Lampe des Friedens“ geehrt. Das gab der dortige Konvent bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Rom bekannt. Zur Übergabe der Auszeichnung soll die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Assisi reisen.

Merkel war im Vorjahr mit der Friedenslampe gewürdigt worden. Auch der italienische Premier Giuseppe Conte wird anwesend sein.

Abdullah II. werde für seinen Einsatz zur Förderung der Menschenrechte, der „Harmonie zwischen unterschiedlichen Glaubensvorstellungen“ und für die Aufnahme von Flüchtlingen geehrt, teilte der Orden mit. Vorgestellt wurde ein Trickfilm zum Leben von Franz von Assisi, das die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI senden wird.

Die Friedenslampe der Franziskaner ist eine Nachbildung der gläsernen Öllampe, die am Grab des heiligen Franz von Assisi (1181/82-1226) brennt. Der Orden der Franziskaner-Minoriten würdigt damit politisches Engagement für Gemeinwohl und Völkerverständigung. Mit der nicht jährlich, sondern nach Anlass vergebenen Auszeichnung ist auch der Titel eines „Weltfriedensbotschafters“ verbunden. In früheren Jahren ging die Lampe unter anderen an Lech Walesa, Yasser Arafat, Michael Gorbatschow und Shimon Peres.