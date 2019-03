Frankfurter Rentenmarkt tendiert leicht schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind Mittwoch leicht gesunken. Nach Kursgewinnen in den ersten Handelsminuten haben die Papiere ihre Gewinne bis zum Mittag wieder abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,05 Prozent auf 165,68 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,15 Prozent.

Eine pessimistischere Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) konnte die Kurse der Festverzinslichen nicht stützen. Am späten Vormittag war bekannt geworden, dass die OECD ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr gesenkt hat. Betroffen waren vor allem die Eurozone und dort insbesondere Italien und Deutschland.

Im weiteren Handelsverlauf dürften US-Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Am Nachmittag stehen Kennzahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt auf dem Programm. Am Abend erwarten die Anleger außerdem den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed.