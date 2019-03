Helvetia Österreich wuchs 2018 in Schaden/Unfall deutlich

Wien (APA) - Die Helvetia Versicherung in Österreich hat 2018 ein insgesamt stagnierendes Prämienaufkommen verzeichnet. In der Sparte Schaden/Unfall wuchsen die Einnahmen, in der Lebensversicherung gingen sie zurück. Die Combined Ratio - Kosten und Schäden gemessen an den Prämien - sank erstmals unter 90 Prozent.

Die Gesamteinnahmen blieben bei 494,3 (494,9) Mio. Euro, in Schaden/Unfall stiegen sie um 6,0 Prozent auf 309,8 Mio. Euro, sanken in Leben aber erwartungsgemäß um 9,0 Prozent auf 184,5 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Innerhalb der Fondspolizzen verzeichnete man bei den laufenden Prämien in Leben ein Plus von 12,5 Prozent. Das Neugeschäft in der klassischen und indexgebundenen Lebensversicherung sei weiterhin geplant rückläufig verlaufen. Die IFRS-Netto-Combined-Ratio sank auf 89,2 (91,0) Prozent, der Netto-Schadensatz (IFRS) ging auf 59,9 (62,1) Prozent zurück.

Mit rund 850 Mitarbeitern betreut das Unternehmen etwa 500.000 Kunden.

~ WEB http://www.helvetia.at ~ APA275 2019-03-06/12:53