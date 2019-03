ÖH-Wahl: JUNOS setzen auf verhinderten TU-Studenten

Wien (APA) - Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) setzen mit dem 22-jährigen Tiroler Nino Rohrmoser auf einen verhinderten TU-Studenten als Spitzenkandidaten. Eigentlich habe er Technische Mathematik an der Technischen Universität (TU) Wien studieren wollen, so Rohrmoser bei seiner Präsentation am Mittwoch. Die Studienbedingungen dort hätten ihn aber an die Wirtschaftsuniversität (WU) getrieben.

„Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als ich an der TU mit 250 anderen in einem für 180 Personen ausgelegten Hörsaal gesessen bin“, so Rohrmoser. Der Professor habe einfach darauf hingewiesen, dass man spätestens in einem Monat keine Platzprobleme haben werde. Abgeschreckt habe ihn auch, dass an der TU die Technik im 20. Jahrhundert steckengeblieben sei. „Es wird nach wie vor Kreide verwendet.“

Deshalb wechselte Rohrmoser, der für die JUNOS seit zwei Jahren in der ÖH-Bundesvertretung sitzt, an die Wirtschaftsuniversität (WU), wo er Wirtschaftsrecht studiert. Auf dem neuen Campus seien die Studienbedingungen besser - „aber eigentlich auch nur absoluter Mindeststandard“.

Rohrmoser wurde am 6. März 1997 geboren und ist seit 2018 Vorsitzender der JUNOS Studierenden.