Leitbörsen in Fernost schließen mehrheitlich im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich im Plus geschlossen. Lediglich in Japan gab es Verluste. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 0,60 Prozent auf 21.596,81 Punkte.

Der Hang Seng Index in Hongkong gewann 0,26 Prozent auf 29.037,60 Einheiten. Der Shanghai Composite stieg um 1,57 Prozent auf 3.102,10 Punkte.

Marktteilnehmer vieler Staaten warteten auf Details zum Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Laut US-Außenminister Mike Pompeo befänden sich die beiden Staaten an der Schwelle zu einer Einigung. Noch im März seien in Florida weitere Gespräche geplant.

In China sind Maßnahmen zur Stimulierung des Binnenkonsums im Gespräch, die der Konjunkturabkühlung entgegenwirken sollen. Die Regierung wolle die Einkommen im städtischen sowie im ländlichen Raum steigern, sagte ein Mitglied der chinesischen Regierung am Mittwoch am Rande des Volkskongresses.

Im Hang Seng Index verzeichneten insbesondere Aktien aus der Nahrungsmittelbranche deutliche Zugewinne: Die Papiere des Milchprodukte-Konzerns China Mengniu Dairy legten um 4,27 Prozent zu; jene des Fleischproduzenten WH Group um 4,29 Prozent. Auch die Aktien einiger Immobilienunternehmen waren stark gefragt. Auf den unteren Rängen des Hongkonger Leitindex waren hingegen einige Rohstoffwerte zu finden: Die Papiere des Betreibers von Kohlekraftwerken China Resources Power verloren 1,49 Prozent, jene des Mineralölkonzerns CNOOC verbilligten sich um 1,47 Prozent.

Unterdessen nahm in Tokio die Nachfrage nach Aktien der Verteidigungsindustrie deutlich zu, nachdem Medien berichteten, dass Nordkorea angeblich eine Raketenstartanlage wieder aufbaue. Die Werte des Rüstungsunternehmens Ishikawa Seisakusho verteuerten sich um 6,02 Prozent, die Papiere des Feuerwaffenherstellers Howa Machinery stiegen um 5,38 Prozent und jene des Pyrotechnik-Spezialisten Hosoya Pyro-Engineering gar um 9,88 Prozent.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich freundlich. In Mumbai sorgte die jüngste Entspannung des Kaschmir-Konflikts für eine freundliche Grundstimmung an der Börse. Der indische Leitindex Sensex 30 tendierte zuletzt bei 36.636,10 Zählern mit plus 0,53 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 0,72 Prozent auf 6.326,80 Einheiten.

Aktuelle Konjunkturdaten aus Sydney verfehlten die Erwartungen der Marktteilnehmer leicht. Das australische Bruttoinlandsprodukt legte im vierten Quartal 2018 bloß um 0,2 Prozent zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit 0,3 Prozent gerechnet. Damit wuchs die australische Volkswirtschaft im vergangenen Jahr um unterdurchschnittliche 2,3 Prozent, während 2,5 Prozent prognostiziert worden waren.