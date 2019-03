Sicherungshaft - NEOS mit Kritik, aber zu Gespräch bereit

Wien (APA) - Die NEOS haben den „Sicherungshaftgipfel“ der Regierung am Mittwoch kritisch kommentiert, sich aber zu Gesprächen mit ÖVP und FPÖ bereit erklärt. „Dass die Regierung jetzt auf die Opposition zugehen will, ist eine interessante Ankündigung - seit einer Woche sind wir im Kontakt mit dem Büro des Innenministers und bekommen keinen Termin“, so NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger in einer Aussendung.

„Wir reden aber erst, wenn wir einen konkreten Gesetzesentwurf vorliegen haben. Einmal mehr mündliche Ankündigungen sind uns jetzt zu wenig“, so Meinl-Reisinger, die der ÖVP vorwarf, der FPÖ nachgegeben zu haben. Die massiven Bedenken des Justizministers Josef Moser (ÖVP) bezüglich möglich gelinderer Mittel, wie dem „Fast-Track-Verfahren“ oder aber auch der Notwendigkeit einer richterlichen Genehmigung, „wurden offensichtlich vom Tisch gewischt“.

Auf die Aussage des Innenministers Herbert Kickl (FPÖ), es habe nach einer Analyse des Vorfalls in Dornbirn kein Behördenversagen gegeben, reagierte die NEOS-Klubobfrau überrascht: „Es ist nicht verwunderlich, dass Kickl davon überzeugt ist, dass es zu keinem Behördenversagen gekommen ist - als Chef genau dieser Behörde. Er wird dann aber wohl auch nichts gegen eine unabhängige Untersuchung haben. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die bestehende Gesetzeslage ausgereicht hätte, den schrecklichen Vorfall in Dornbirn zu verhindern.“