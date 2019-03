Varta notiert jetzt im deutschen Kleinwerte-Index SDax

Frankfurt/Ellwangen (APA/dpa-AFX) - Im Kleinwerte-Index SDax der Deutschen Börse gab es zahlreiche weitere Änderungen: Der Telekomausrüster Adva, der Batteriehersteller Varta des österreichischen Investors Michael Tojner, der Personaldienstleister Amadeus Fire sowie auch der Agrarhändler Baywa steigen in den Index auf. Das teilte die Deutsche Börse am Dienstag in Frankfurt mit.

Die vier Aufsteiger verdrängen den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, das Biotech-Unternehmen Medigene, den Schienenwaggon-Vermieter VTG und den Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori. Das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen Eckert & Ziegler schaffte den Sprung in den SDax nicht.

Kriterien für die Neueinteilung sind der Börsenwert und zugleich auch der Börsenumsatz. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat.

