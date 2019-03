Straßenhündin macht Karriere bei indischer Polizei

Kolkata (Kalkutta) (APA/AFP) - Von der Straße an die Spitze: Eine Straßenhündin ist zum besten Schnüffler einer indischen Polizei-Eliteeinheit geworden. „Asha“ (indisch: Hoffnung) wurde vor eineinhalb Jahren von Polizisten verletzt vor Steine werfenden Kindern gerettet, berichtete ein Ausbilder an der West-Bengalischen Polizeiakademie am Mittwoch.

„Die Hündin blutete und wurde auf den Campus gebracht“, sagte Dipankar Bhattacharya. Ursprünglich hätten die Beamten geplant, die Hündin als Haustier zu halten. Aber es habe sich gezeigt, dass sie über eine fantastische Spürnase verfüge - fast so gut wie die eines Deutschen Schäferhundes oder Labradors, die üblicherweise Drogen oder Sprengstoffe erschnüffeln.

„Asha“ habe sich zudem als wahre Hochspringerin und Hürdenläuferin erwiesen. Die Hündin springe zwei Meter hoch und sei die schnellste ihrer Ausbildungsgruppe gewesen. Sie sei die erste Mischlingshündin, die aufgenommen worden sei.