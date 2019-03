Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Verluste noch etwas aus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.014,75 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 31,32 Punkten bzw. 1,03 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,24 Prozent, FTSE/London +0,24 Prozent und CAC-40/Paris -0,18 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen zeigten sich weiterhin überwiegend negativ, die Wiener Börse wies jedoch deutlichere Verluste aus. Am Vormittag hat die OECD ihre Wachstumsprognose massiv gesenkt. In ihrem aktuellen Konjunkturbericht erwartet die Organisation 2019 nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) von 1,0 Prozent. Bisher war sie von einem Wachstum von 1,8 Prozent ausgegangen. Am Nachmittag könnten noch der ADP-Beschäftigungsreport und die US-Handelsbilanz für Impulse sorgen, bevor am Abend die Federal Reserve ihren Konjunkturbericht veröffentlicht.

Im heimischen Aktienhandel blieben Zahlenvorlagen und Analysen im Fokus der Anleger. So haben die Analysten der Baader Bank ihr Kursziel von 55 Euro und die Kaufempfehlung für die Aktien von Andritz bestätigt. Die heute Früh vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sind aus ihrer Sicht solide und im Rahmen der Erwartungen. Die Andritz-Papiere tendierten trotzdem mit einem klaren Minus von 1,48 Prozent auf 43,94 Euro.

Weiterhin unter Druck blieben auch die Anteilsscheine von Zumtobel. Der Leuchtenkonzern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sich sein Nettoverlust im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 von 9,3 Mio. auf 14,8 Mio. ausgeweitet hat. Zumtobel gingen daraufhin mit einem zweistelligen Abschlag aus dem gestrigen Handelstag. Im Verlauf gab der Zumtobel-Kurs um weitere 5,94 Prozent auf 6,58 Euro nach.

Der Immobilienentwickler UBM wird hingegen am Donnerstag sein vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 präsentieren. Im Vorfeld tendierte der UBM-Kurs um 1,40 Prozent höher bei 36,10 Euro. Die Ratingagentur Moody‘s hat das Rating der OMV neu analysiert und sieht den heimischen Öl- und Gaskonzern weiterhin bei „A3“ (sichere Anlage). Die OMV-Titel stiegen um 0,43 Prozent auf 46,32 Euro.

Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Kursziel für die Aktie des Flughafen Wiens von 38,00 auf 40,00 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die RCB-Analysten sehen weiterhin ein leichtes Kurspotenzial für die Aktie. Am Nachmittag fielen die Flughafen-Wien-Papiere um 0,56 Prozent auf 35,50 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX zum Handelsauftakt bei 3.047,91 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.30 Uhr bei 3.008,63 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 1,05 Prozent bei 1.521,49 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market sieben Titel mit höheren Kursen, 26 mit tieferen und zwei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.231.554 (Vortag: 3.564.438) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 50,735 (82,02) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 1.141.004 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 22,11 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA349 2019-03-06/14:30