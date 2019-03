Ehemaliger Verfassungsrichter in Türkei zu elf Jahren Haft verurteilt

Ankara (APA/dpa) - Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat einen ehemaligen Verfassungsrichter im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016 zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Die Richter befanden Alparslan Altan der Mitgliedschaft in der als terroristisch eingestuften Gülen-Bewegung schuldig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete.

Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Alparslan, der vor Gericht alle Vorwürfe zurückwies, war stellvertretender Vorsitzender des Verfassungsgerichts in Ankara. Kurz nach dem Putschversuch war er vom Dienst enthoben und verhaftet worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.