Fidesz-Ausschluss - Weber: Signale aus Budapest „nicht ermutigend“

Passau (APA/Reuters) - EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber macht ein Bekenntnis des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu europäischen Werten zur Bedingung für einen Verbleib seiner Partei Fidesz in der EVP-Fraktion. Die bisherigen Signale aus Budapest seien „nicht ermutigend“, sagte Weber am Rande des Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau.

„Es kann nur ein gemeinsames Miteinander geben, wenn auch Ungarn einen Beitrag leistet“, betonte Weber. Die Europäischen Volkspartei (EVP) stehe für Werte und Grundüberzeugungen, sagte Weber. „Und deswegen muss Viktor Orban unterstreichen, dass er zu diesen Werten steht.“ Es lägen alle Optionen auf dem Tisch.

Die EVP habe „viele Brücken versucht zu bauen, aber sie wurden von ungarischer Seite nicht genutzt und nicht betreten“. Weber forderte zudem: „Wir erwarten von Viktor Orban und von der Fidesz-Partei, dass sie sich für den entstandenen Schaden für die EVP entschuldigen.“