Wiener Fernbusterminal - WKW fordert raschen Baustart

Wien (APA) - Die Entscheidung über den neuen Fernbusterminal in der Bundeshauptstadt ist von der Wiener Wirtschaftskammer am Mittwoch ausdrücklich begrüßt worden. „Wir haben viele Jahre intensiv bei der Politik für einen neuen und modernen Busterminal gekämpft“, betonte Kammerpräsident Walter Ruck in einer Aussendung. Die WKW fordert jetzt einen raschen Baustart.

„Dass der Terminal nun mit der Standortauswahl im 2. Bezirk endlich in die Umsetzungsphase geht, ist ein großer Erfolg unserer Arbeit und Interessensvertretung“, zeigte sich Ruck überzeugt. Auch Davor Sertic, der Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der WKW, ist zufrieden: „Der Standort beim Stadion ist eine sehr gute Wahl.“

Nötig werde der neue Terminal vor allem dadurch, weil sich die An- und Abfahrten in Erdberg zuletzt deutlich erhöht hätten. 2015 wurden 1,8 Millionen Passagiere gezählt, 2017 waren es schon 2,5 Millionen, gab die Kammer zu bedenken. Sertic mahnte Tempo ein. Das Projekt dürfe nach dem bevorstehenden Abschied von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) keinesfalls auf die lange Bank geschoben werden.

Nach Ansicht der Wiener ÖVP war die Entscheidung überfällig. Wien könne es sich nicht leisten, bei wesentlichen Infrastrukturprojekten immer unnötig viel Zeit verstreichen zu lassen, hielten der nicht amtsführende VP-Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobfrau Elisabeth Olischar fest. Gefordert wurde in der gemeinsamen Aussendung, jedenfalls die Bezirksbevölkerung einzubinden.

Auch die Wiener NEOS-Verkehrssprecherin Bettina Emmerling steht den heute präsentierten Plänen positiv gegenüber: „Wir begrüßen diese Entscheidung, da es beim Stadioncenter bereits jetzt eine bestehende Infrastruktur mit Busterminal und direktem U 2-Anschluss gibt.“ Aber auch ihr ist es ein Rätsel, wie sie betonte, dass derart lange „herumdiskutiert“ worden ist.