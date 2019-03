Bankraub in Wien - Mann gestand Wirtin die Tat, Festnahme

Wien (APA) - Kurz nach dem Überfall auf eine Bank in der Wiener Mariahilfer Straße in Mariahilf ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann rannte laut Polizei nach dem Coup in ein nahe gelegenes Lokal und gestand der Wirtin, einen „Blödsinn“ gemacht zu haben. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte, die den mutmaßlichen Räuber festnahmen.

Als die Beamten in das Lokal kamen, ergab sich der Mann „aus eigenen Antrieb“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Welche Waffe der Mann bei sich trug, war am Nachmittag noch unklar.