US-Handelsdefizit 2018 auf Zehn-Jahres-Hoch gestiegen

Washington (APA/Reuters) - Trotz Strafzöllen ist das Defizit in der US-Handelsbilanz auf den höchsten Wert seit zehn Jahren gestiegen. Die Importe übertrafen die Exporte 2018 um 621 Milliarden Dollar (548 Mrd. Euro), teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Das ist ein Anstieg um 18,8 Prozent im Vergleich zu 2017, als die Differenz noch bei gut 552 Mrd. Dollar gelegen hatte.

Das politisch besonders heikle Handelsdefizit mit China weitete sich dabei um fast 12 Prozent auf 419 Mrd. Dollar aus. US-Präsident Donald Trump hat immer wieder erklärt, sein Land werde von wichtigen Handelspartnern wie der Volksrepublik China ausgenutzt.

Die USA haben deshalb Zölle gegen China, aber auch die EU und andere Wirtschaftsräume verhängt. Ein Handelsabkommen mit China ist Insidern zufolge in greifbarer Nähe. Damit könnte eine neue Runde höherer Zölle der USA auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar abgewendet werden. Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping könnten die Einigung noch in diesem Monat auf einem Gipfel besiegeln.