18-Jähriger attackierte 14-Jährigen in Vorarlberg

Dornbirn (APA) - Ein 18-Jähriger hat am vergangenen Freitagabend einen 14-Jährigen vor einem Supermarkt in Dornbirn attackiert und bestohlen. Der Angreifer ohrfeigte den Jugendlichen, zerrte ihn in den Stiegenabgang der Tiefgarage und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht und in den Bauch. Dann stahl er ihm die Armbanduhr, Kopfhörer und eine leere Geldbörse. Die Polizei nahm den Dornbirner fest.

Der 18-Jährige traf den Jugendlichen gegen 19.45 Uhr vor dem Supermarkt. Nachdem er den 14-Jährigen körperlich attackiert hatte, forderte er von ihm die Herausgabe der Armbanduhr, durchsuchte dessen Kleidung und ließ dabei Geldbörse und Kopfhörer seines Opfers mitgehen. Dem Jugendlichen drohte er damit, „die Knochen zu brechen“, sollte er Anzeige bei der Polizei erstatten. Anschließend flüchtete er, wurde aber bereits von der Polizei festgenommen. Der Dornbirner wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.