Goldene Kelche, Sparbücher und Geld aus Favoritner Kirche gestohlen

Wien (APA) - Unbekannte haben vor rund zwei Wochen in eine Kirche in Wien-Favoriten eingebrochen. Der oder die Täter haben am 18. Februar zeitig in der Früh fünf Türen des Gotteshauses aufgebrochen, um zu ihrem Diebesgut zu kommen, berichtete die Polizei auf APA-Anfrage. Sie ließen zwei goldene Kelche, Sparbücher, Bankkarten sowie Bargeld mitgehen.

Dazu brachen sie auch einen Wandtresor auf. Fotos der entwendeten Kelche wurden auf der Seite des Bundeskriminalamtes veröffentlicht. Hinweise werden an den Journaldienst der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310/57800 DW erbeten.

(S E R V I C E - Die Bilder der Kelche sind unter http://go.apa.at/s7fmg366 und unter http://go.apa.at/nSuqLC3X abrufbar.)