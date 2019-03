Grasser-Prozess - Ramprecht: Habe geheime Aufzeichnungen über Plech

Wien (APA) - Richterin Marion Hohenecker hat im Grasser-Prozess ausführlich die Aussagen des Zeugen Michael Ramprecht, ehemaliger Kabinettsmitarbeiter im Finanzministerium, hinterfragt. Dabei kam es zu einigen Widersprüchen bei den Zeitangaben des Zeugen, der sagte, er habe Probleme mit Jahreszahlen. Aufhorchen ließ er damit, dass er Tonbandaufnahmen habe, die hohe Wellen in der Republik erzeugen würden.

Des weiteren fragte Hohenecker nach, warum er seine Meldung bei der Staatsanwaltschaft über einen angeblichen Tatplan von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere bei der Bundeswohnungs-Privatisierung erst Jahre später eingebracht hat, nachdem ihm der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech schon viel früher davon erzählt habe. Ramprecht erklärte dies damit, dass er sich von Plech bedroht gefühlt habe und seine Familie schützen wollte.

Zu den angeblichen Tonbandaufzeichnungen aus seinen Gesprächen mit Plech, die Ramprecht nach Eigenangaben an einem geheimen Ort lagern, hielt der Zeuge fest, dass diese achtstündige Sprachdatei nichts mit der Buwog zu tun haben. Plech habe ihm sehr viel erzählt, er habe einfach zugehört. Die Aufnahmen seien eine Art „Lebensversicherung“ für ihn. Ramprecht hatte unter anderem Plech schriftlich mitgeteilt, dass die Aufzeichnungen publik gemacht würden, sollte ihm oder seiner Frau etwas passieren. Letztere habe sich zeitweise nicht einmal mehr Auto fahren getraut, weil sie eine Bombe unter dem Pkw fürchtete, so Ramprecht. In einem heute verlesenen Gerichtsprotokoll aus einem anderen Verfahren wurde Ramprecht damit zitiert, Plech habe ihm von „Schweinereien“ erzählt, die er „nie, nie“ wissen habe wollen. Es sei dabei auch um Jörg Haider gegangen, der mittlerweile verstorben war.

Die Zusammenarbeit mit Grasser zu Beginn seiner Zeit im Kabinett bezeichnete er als ganz hervorragend, Grasser sei so etwas wie ein Idol für ihn gewesen. Grasser sei „extrem professionell“ gewesen und hätte eine sehr schnelle Auffassungsgabe gehabt. „Seine Entscheidungen waren cool“, so Ramprecht. Mit der Zeit habe er aber charakterliche Defizite beim Ex-Minister festgestellt. Dass die Anschuldigungen gegen Grasser, wie von diesem behauptet, ein Rachefeldzug seien, bestritt Ramprecht heute. Er hege jetzt gegenüber Grasser keinen Groll. „Da ist aus einer Superkarriere ein Superabsturz geworden“. Er selber habe einen anderen Lebensplan.

Als im Zusammenhang mit Ramprechts früheren Aussagen, die im Prozess verlesen wurden, einmal das Wort „Läuterung“ fiel hakte die Richterin nach: Auch der mitangeklagte Peter Hochegger spreche von Läuterung, ob die beiden da den Weg der Läuterungen nebeneinander gingen? Er habe mit Hochegger noch nie gesprochen, würde dies aber gerne mal tun, meinte Ramprecht.

Während der Verhandlung erteilte Richterin Hohenecker Grassers Anwalt Manfred Ainedter, der sich zu Wort meldete, eine Rüge: „Man spricht nicht mit vollem Mund“, sagte sie zum Anwalt.

