Europas Leitbörsen am Nachmittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwochnachmittag mit Gewinnen tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 12,81 Einheiten oder 0,39 Prozent auf 3.340,00 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 15.15 Uhr mit 11.622,05 Punkten und plus 1,31 Einheiten oder 0,01 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann 21,44 Zähler oder 0,30 Prozent und steht nun bei 7.204,87 Stellen.

An der Datenfront hat die OECD ihre Wachstumsprognose für die Eurozone deutlich gesenkt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht erwartet die Organisation 2019 nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) um 1,0 Prozent. Bei der vorherigen Prognose im November war noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,8 Prozent erwartet worden. Die Gründe für das starke Abflauen der Konjunktur sehen die OECD-Experten unter anderem in einer schwächeren Weltwirtschaft.

In den USA hat die Beschäftigung laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP in der Privatwirtschaft im Februar überraschend schwach zugelegt. Die Zahlen gelten an den Märkten als Richtschnur für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung. Im weiteren Tagesverlauf könnte das sogenannte Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank, noch Impulse liefern.

Im europäischen Branchenvergleich standen die Werte der Automobilindustrie deutlich unter Druck: Die Titel von Volkswagen gehörten mit einem Minus von 1,13 Prozent zu den größten Verlierern des Euro-Stoxx 50. Die Papiere von Daimler und BMW büßten 1,06 bzw. 0,60 Prozent ein. Vor Handelsstart hatte der deutsche Zulieferer Schaeffler mit seiner Zahlenvorlage die Anleger enttäuscht. Die Aktie lag knapp neun Prozent im Minus.

Besonders gut behauptete sich dagegen die Finanzbranche: Die Werte der spanischen Finanzinstitute Banco Santander und BBVA führten die Rangliste des Euro-Stoxx 50 mit Zugewinnen von 2,21 bzw. 2,11 Prozent an.

Bei den Einzelwerten konnten die Aktien der British American Tobacco (BAT) um vier Prozent zulegen. Der anstehende Rücktritt des Chefs der US-Arzneimittelaufsicht sorgte für Spekulationen, dass die Behörde nun weniger restriktiv gegen Menthol-Zigaretten vorgehen könnte. BAT erzielt rund ein Viertel seines Umsatzes mit Menthol-Zigaretten.

