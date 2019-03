Fußball: Real Madrid zwei Monate ohne Vinicius Junior

Madrid (APA/AFP/sda) - Das Champions-League-Ausscheiden aufgrund der 1:4-Heimniederlage gegen Ajax Amsterdam war für Titelverteidiger Real Madrid in mehrfacher Hinsicht schmerzhaft. Stürmer Vinicius Junior hatte schon in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden müssen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hatte der Brasilianer eine Bänderverletzung am rechten Knöchel erlitten. Der 18-Jährige wird zwei Monate ausfallen.