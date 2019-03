Hunderte Zivilisten fliehen aus letzter IS-Enklave

Baghouz (APA/Reuters) - Hunderte Zivilisten sind am Mittwoch aus dem letzten Stützpunkt der Extremistenmiliz IS in Syrien geflohen. Aus Kreisen der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) hieß es, es könnte auch mehr als 2000 sein, die den Ort Baghouz im Osten des Landes verlassen hätten.

Er ist von den SDF eingekreist. Im vergangenen Monat hatten sie den Angriff auf Baghouz angekündigt, diesen aber verzögert, um die Flucht von Frauen und Kindern zu ermöglichen. Insgesamt 6500 Menschen sollen laut SDF die Region in den vergangenen Tagen verlassen haben. Seit Montag hätten sich auch bereits Hunderte Kämpfer ergeben, wie die US-Armee mitteilte. Sie wollte aber keinen Zeitplan nennen, wann der Sturm auf das eingekesselte Baghouz beginnt.

Es ist der letzte Ort auf dem Gebiet des vom IS ausgerufenen Kalifats. Die Miliz kontrolliert sonst nur noch einige nahezu unbewohnte Gebiete in der Region. 2014 hatte der IS etwa ein Drittel des syrischen und irakischen Staatsgebietes in seinem Griff.