Italienische Arbeitsaufsicht wirft Ryanair „schwere Verstöße“ vor

Dublin/Rom (APA/dpa) - Die italienische Arbeitsaufsichtsbehörde wirft der irischen Billigairline Ryanair „schwere Verstöße“ gegen das dort geltende Arbeitsrecht vor. 2014 habe die Gesellschaft rund 600 an mehr als einem Dutzend italienischer Flughäfen beschäftigte Arbeitskräfte illegal von anderen Unternehmen ausgeliehen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Behörde.

So habe das Unternehmen Sozialversicherungsabgaben und Bonuszahlungen umgangen, die die Airline an feste Mitarbeiter zahlen müsste. Die Behörde forderte Ryanair zu einer Zahlung in Höhe von 9,2 Mio. Euro auf und kündigte Untersuchungen der Folgejahre an. Ryanair war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

