Andreas Reger wird General Manager von Alpla in den USA

Hard/Atlanta (Georgia) (APA) - Der Vorarlberger Kunststoffverpackungsspezialist Alpla hat einen neuen General Manager für seinen US-Standort. Andreas Reger wird künftig für alle Aktivitäten des Standortes mit 17 Produktionsbetrieben verantwortlich zeichnen. Reger verfügt über mehr als 27 Jahre Führungs- und Entwicklungserfahrung in der Automobilindustrie, Anlagenfertigung und Spritzgussindustrie, teilte Alpla am Mittwoch mit.

Reger folgt in dieser Funktion Philipp Lehner nach, der mittlerweile als CFO der Unternehmensgruppe fungiert. Als Experte in den Bereichen Change Management, Strategieentwicklung und Diversifizierung der Geschäftstätigkeit, sowohl in führenden Positionen als auch als Berater, bringe Reger ein einzigartiges Portfolio aus Wachstum und Lean-Erfolgen mit, sagte der CFO.

