US-Börsen zur Eröffnung mit leichten Verlusten

New York (APA) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn etwas schwächer gezeigt. Gegen 16.15 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 0,10 Prozent auf 25.781,01 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 0,23 Prozent auf 2.783,36 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 0,18 Prozent auf 7.562,63 Einheiten nach.

Datenseitig rückte der Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP in den Fokus der Investoren. Demnach hat die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Februar überraschend schwach zugelegt. Zudem wurde bekannt, dass das US-Handelsdefizit per Ende Dezember überraschend hoch ausgefallen war. Das könnte US-Präsident Donald Trump in seiner harten Haltung im Handelsstreit mit China bestärken.

Im Verlauf steht zudem der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, das sogenannte Beige Book, auf der Agenda.

In den Unternehmensnachrichten sorgte Abercrombie & Fitch mit seiner Zahlenvorlage für freundliche Schlagzeilen. Das Modeunternehmen konnte den Umsatz im Letztquartal 2018 steigern und übertraf mit seinem Ausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen der Investoren. Die Aktie legte um knapp 19 Prozent zu.

Die Papiere von ExxonMobil verbilligten sich hingegen um 2,66 Prozent und rangierten damit an letzter Stelle des Dow Jones. Der Mineralölkonzern hatte seine Investitionsziele auf das höchste Niveau seit 2014 angehoben.

Darüber hinaus lieferten vor allem Analystenkommentare Impulse. Die Tripadvisor-Aktien verbilligten sich um mehr als zwei Prozent, nachdem die US-Investmentbank Cowen ihre Kaufempfehlung für die Touristikwebseite auf von „market perform“ auf „underperform“ gesenkt hatte. Die Cowen-Analysten erwarten eine niedrigere Reichweite der Webseite, unter anderem da der Konkurrent Google unter der jüngeren Leserschaft beliebter werde.

Die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Mylan profitierten hingegen von einer Hochstufung durch Morgan Stanley. Sie legten um 0,80 Prozent zu. Beim Konkurrenten Teva ging der Kurs unterdessen um knapp zwei Prozent bergab, nachdem die US-Bank ihr Votum auf „Equal Weight“ herabgestuft hatte.

