Transparency sieht nach Attac-Urteil NGO-Arbeit gefährdet

Wien (APA/AFP) - Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International sieht nach dem Urteil gegen Attac generell die Arbeit kritischer Nichtregierungsorganisationen in Deutschland gefährdet. „Entscheidend ist die politische Dimension des Urteils, das zu einer verfassungsrechtlich bedenklichen Einschränkung der zivilgesellschaftlichen Meinungsbildung in der Gesellschaft führen kann“, erklärte Transparency-Vizechef Hartmut Bäumer am Mittwoch in Berlin.

Politische Akteure könnten versuchen, unliebsame Kritik auszuschalten, hieß es weiter. Dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac war mit einer am 26. Februar veröffentlichten Entscheidung des Bundesfinanzhofs der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Der BFH begründete dies mit dem Bestreben von Attac, die politische Meinung zu beeinflussen. Er widersprach damit der vorherigen Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts, das die Gemeinnützigkeit von Attac bestätigt hatte.

„Mit einer derartigen Interpretation ist politischer Willkür Tür und Tor geöffnet“, kritisierte nun Transparency International den Richterspruch des BFH. Direkt nach Bekanntwerden des Attac-Urteils hatten etwa Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger (CDU) und weitere Unionspolitiker gefordert, auch der Deutschen Umwelthilfe den Status der Gemeinnützigkeit zu entziehen. FDP-Politiker verlangten dies inzwischen auch für Tierschutzorganisationen, weil diese durch Kampagnen die Landwirtschaft diskreditierten.

„Der Gemeinnützigkeitsstatus darf nicht als politisches Druckmittel von Seiten politischer Parteien oder gar Ministerien genutzt werden, wie es im Moment sogar Staatssekretäre tun“, erklärte dazu Bäumer. „Das Urteil des BFH bedeutet, dass in Zukunft auch anerkannte Organisationen, die eindeutig Stellung beziehen und auf politische Entscheidungen einwirken, auf politischen Druck hin ihren Gemeinnützigkeitsstatus verlieren können“, warnte Transparency International.

