Autobank rechnet für 2018 mit negativem Ergebnis

Wien (APA) - Die auf Kfz- und Autohändler spezialisierte Autobank mit Sitz in Wien rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust. Dieser werde deutlich unter dem auf das Gesamtjahr hochgerechneten Halbjahresverlust liegen, der sich auf minus 0,36 Mio. Euro belief. Als Begründung nannte die Bank in einer Aussendung am Mittwoch „verschiedene Effekten“.

Zum Halbjahr wurde das negative Ergebnis mit Ausblick auf Wachstum ausgewiesen. Bis Mitte April wird der offizielle Jahresabschluss veröffentlicht.