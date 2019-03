Biathlon: WM-Mixed-Staffel mit Landertinger und Tobias Eberhard

Östersund (APA) - Österreich wird in der Mixed-Staffel, dem WM-Auftaktbewerb der Biathlon-WM in Östersund am Donnerstag (16.15 Uhr/live ORF eins), vom Quartett Christina Rieder, Katharina Innerhofer, Tobias Eberhard und Dominik Landertinger vertreten. Diese Aufstellung gab der ÖSV am Mittwochnachmittag in einer Aussendung bekannt.

Die beiden Salzburger Julian Eberhard und Simon Eder, die in der WM-Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, wurden erst am Mittwochabend im schwedischen WM-Ort erwartet. Ob sie schon in der ersten Einzelentscheidung der Herren, dem Sprintbewerb am Samstag (16.30), dabei sein können, werde sich „kurzfristig entscheiden“, teilte der Verband mit.