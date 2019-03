Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiter im Plus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag klar im Plus tendiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen österreichischer Staatsanleihen gab es ausgeweitete Zuwächse zu sehen. Die internationalen Aktienbörse gaben hingegen überwiegend nach und dies unterstützte die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere etwas. Marktteilnehmer verwiesen auf einen impulsarmen und ruhigen Handel.

Um 16:40 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,15 um 63 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (165,52). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,79. Das Tageshoch lag bisher bei 166,17, das Tagestief bei 165,63, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 54 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 286.990 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,23 (zuletzt: 1,26) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,56 (0,51)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,90 (-0,06) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,48 (-0,45) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 44 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,45 106,74 1,23 105,45 105,45 Bund 29/02 10 0,50 100,36 100,41 0,56 99,77 99,77 Bund 24/10 5 1,65 109,79 109,95 -0,90 109,6 109,6 Bund 21/09 2 3,5 110,07 110,12 -0,48 110,03 110,03 ~