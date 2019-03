Parlaments- und Präsidentenwahl in Tunesien im Oktober und November

Tunis (APA/AFP) - Die Parlamentswahl in Tunesien findet am 6. Oktober statt und die Präsidentschaftswahl am 10. November. Das gab die mit der Organisation der Wahlen befasste Instanz Isie am Mittwoch bekannt. Sollte bei der Präsidentschaftswahl ein zweiter Durchgang erforderlich sein, wird dieser demnach zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Runde erfolgen.

Im Jahr 2014 hatte der derzeitige Staatschef Beji Caid Essebsi die zweite Runde der Präsidentschaftswahl gegen den ehemaligen tunesische Präsidenten Moncef Marzouki gewonnen, der mit Unterstützung der islamistischen Ennahda-Partei regiert hatte. Essebsi diente bereits unter dem 2011 gestürzten autoritären Staatschefs Zine el-Abidine Ben Ali sowie unter dessen Vorgänger Habib Bourguiba.

In Tunesien hatte im Dezember 2010 der Arabische Frühling begonnen. In Sidi Bouzid zündete sich der junge Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Verzweiflung über seine Lage an und löste damit landesweite Proteste aus. Der Aufstand trieb im Jänner 2011 den langjährigen Machthaber Ben Ali aus dem Amt und inspirierte ähnliche Proteste in Ägypten, Libyen, Jemen, Bahrain und Syrien.

Gut acht Jahre nach dem Arabischen Frühling sind viele Tunesier wegen der anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Missstände in ihrem Land desillusioniert. Anfang 2018 hatte sich die Wut über die Sparpolitik der Regierung in einer Protestwelle entladen.