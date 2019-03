Innsbruck (APA) - Hajo Seppelt aus der ARD-Dopingredaktion erklärte in einem Video auf Twitter, dass Johannes Dürr im zweiten Halbjahr 2018 mindestens drei Eigenblutbehandlungen vornehmen habe lassen. Dies habe der Sportler dem Sender gegenüber auch bestätigt.

Einmal in Deutschland an einer Autobahnraststätte in Irschenberg, einmal in Pichl bei Schladming im Oktober und einmal im Dezember in der Schweiz.