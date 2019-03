Warschauer Börse schließt mit Gewinnen, WIG-30 legt um 0,3 Prozent zu

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat sich am Mittwoch von seinen am Vortag erzielten Verlusten leicht erholt. Makroseitig rückten Arbeitsmarktdaten in den Vordergrund sowie die Entscheidung der polnischen Nationalbank (NBP), ihre Leitzinsen unverändert zu belassen. Unter den Einzelwerten trat der Ölkonzern Lotos ins Rampenlicht.

Der WIG-30 stieg um 0,30 Prozent auf 2.674,16 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 0,39 Prozent auf 59.978,80 Zähler.

Dass die NBP ihren Zinssatz unverändert bei 1,50 Prozent beließ, war keine Überraschung für die Experten der Erste Group. Sie hatten diese Entscheidung vorausgesagt. In einer anschließenden Pressekonferenz, meinte der Rat der polnischen Währungshüter, er erwarte eine leichte Verlangsamung der Wirtschaft in den kommenden Quartalen.

Unterdessen blieb die Arbeitslosenquote im Februar unverändert bei 6,1 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Arbeitslosenrate um 0,7 Prozentpunkte.

Bei Betrachtung der Einzelwerte rückten indes die Aktien von Lotos ins Zentrum. Der kaschubische Ölkonzern gab am heutigen Handelstag bekannt, er werde die Veröffentlichung seiner Jahreszahlen für 2018 verschieben, und zwar vom 7. auf den 12. März. Das Papier stieg um 1,22 Prozent, womit sich Anleger nicht von den Unternehmensnachrichten einschüchtern ließen.

Der Konzern hatte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 22,2 Mrd. polnische Zloty verdient und damit um 5 Mrd. mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn war im selben Zeitraum von 1,18 Mrd. auf 1,49 Mrd. Zloty gestiegen.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA493 2019-03-06/17:37