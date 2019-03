Brnabic: Keine Einladung Haradinajs erhalten

Belgrad/Prishtina (Pristina) (APA) - Serbiens Ministerpräsidentin Ana Brnabic hat am Mittwoch erklärt, dass sie keine Einladung des kosovarischen Regierungschefs Ramush Haradinaj zu einem für Anfang April in Prishtina geplanten Ministerpräsidententreffen der Westbalkanstaaten erhalten habe. Haradinaj sei nur bemüht, der Europäischen Union und den USA Sand in die Augen zu streuen, wurde Brnabic von der Presseagentur Tanjug zitiert.

Medien in Prishtina haben zuvor gemeldet, dass Haradinaj die Ministerpräsidenten Nordmazedoniens, Albaniens, Montenegros, Bosniens, Kroatiens und Serbiens nach Prishtina einzuladen gedenke. Er selbst solle bei der gestrigen Regierungssitzung eingeräumt haben, dass es schwieriger sein dürfte, die Anwesenheit von Brnabic in Prishtina sicherzustellen.