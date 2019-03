Niederösterreicherin verletzte sich beim Skifahren in Kärnten schwer

Bad Kleinkirchheim (APA) - Eine 54 Jahre alte Niederösterreicherin aus dem Weinviertel ist am Mittwoch beim Skifahren in Bad Kleinkirchheim in Kärnten (Bezirk Spittal) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Andere Personen waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt. Die Frau wurde nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.