Fußball: Fallmann neuer Trainer bei 2. Liga-Club Amstetten

Amstetten (APA) - Jochen Fallmann ist der neue Trainer von 2. Liga-Club SKU Amstetten. Der 40-Jährige tritt beim in Abstiegsgefahr steckenden Tabellen-Vorletzten die Nachfolge des am Montag entlassenen Robert Weinstabl an. Fallmann war seit dem Ende seiner Amtszeit bei Bundesligist SKN St. Pölten Mitte September 2017 ohne Trainerjob. Sein erstes Training bei Amstetten leitete er bereits am (heutigen) Mittwochabend.