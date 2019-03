Türkiser Polit-Aschermittwoch in Klagenfurt gestartet

Klagenfurt (APA) - Mit Laugenbrezen, Bier, Wein, Pago-Safterln und knapp 20 Minuten Verspätung hat am Abend in der Klagenfurter Messehalle der Politische Aschermittwoch der ÖVP begonnen. „Are you ready?“ dröhnte es aus den Boxen, immerhin war der frühere Schwergewichtsboxer Vitali Klitschko als Stargast im in zartes türkises Licht getauchten Saal anwesend, außerdem natürlich Kanzler und Parteichef Sebastian Kurz.

„Are you ready für Europe?“ war auch das Motto des Abends - passend zur bevorstehenden EU-Wahl. Insgesamt waren sechs Redner angekündigt, neben den Genannten die EU-Kandidaten Othmar Karas und Claudia Wolf-Schöffmann, Landesparteisekretär Sebastian Schuschnig und Landesobmann Martin Gruber. Rund 1.300 Besucher waren in die Messearena gekommen, Landesgeschäftsführerin Julia Schaar bezeichnete den Abend in ihrer Begrüßung als „größte politische Veranstaltung außerhalb von Wahlkampf-Zeiten in Kärnten“. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Politische Aschermittwoch mit einer Rede von Kurz in Klagenfurt stattgefunden.

