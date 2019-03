US-Anleihen tendieren gut behauptet

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Im frühen Handel hatten sie sich nur wenig bewegt. Händler begründeten die Kursgewinne mit der schwächeren Tendenz am New Yorker Aktienmarkt.

Konjunkturdaten hatten insgesamt kaum Einfluss auf die Anleihenkurse. So konnte ein überraschend schwacher Anstieg der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft nicht nennenswert bewegen. Der Arbeitsmarktdienstleister ADP hatte gemeldet, dass in der Privatwirtschaft im Februar 183.000 neue Stellen geschaffen wurden und damit etwas weniger als erwartet. Auch ein unerwartet hohes Defizit in der Handelsbilanz der USA im Dezember sorgte nicht für größere Impulse. Kursreaktionen auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed blieben ebenfalls aus.

Zweijährige Anleihen stiegen zuletzt um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,516 Prozent. Fünfjährige Papiere rückten um 5/32 Punkte vor auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,494 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,688 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 7/32 Punkte auf 98 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,069 Prozent.