Politischer Aschermittwoch von ÖVP und FPÖ

Ried im Innkreis/Klagenfurt (APA) - Politisch Deftiges wird auch heuer wieder zum Aschermittwoch aufgetischt. Beide Regierungsparteien laden zum traditionellen politischen Rundumschlag zum Faschingsausklang ein: Die Freiheitlichen wieder in die Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis, die ÖVP wie vergangenes Jahr in die Messearena in Klagenfurt.

Bei der FPÖ jährt sich dieser Pflichttermin für Funktionäre und Fans bereits zum 28. Mal. EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky ist als Redner ebenso vorgesehen wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die Fans erwarten zum Heringsschmaus deftige Worte und Schenkelklopfer in Richtung Opposition und Medien. Bei der ÖVP wird neben Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz der ehemalige Box-Weltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, die Bühne in der Messearena Klagenfurt betreten. Auch diese Veranstaltung wird wohl im Zeichen der Europawahl stehen, als Motto wurde „Let‘s get ready for Europe“ gewählt.

