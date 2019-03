Personalrochaden im Linzer Stadtsenat und Gemeinderat

Linz/Wien (APA) - In Linz stehen heute, Donnerstag, Rochaden im Stadtsenat und im Gemeinderat an: Vizebürgermeister Detlef Wimmer verlässt die Politik, Stadtrat Markus Hein rückt zum Stadtvize auf, Bundesrat Michael Raml (alle FPÖ) wird neuer Stadtrat. Bei den Grünen übernimmt Gemeinderat Helge Langer den Klubvorsitz. Er beerbt in dieser Funktion Ursula Roschger, die Landesgeschäftsführerin wird.

FPÖ-Gemeinderat Michael Schilchegger scheidet ebenfalls aus. Er gründet eine Anwaltskanzlei, bei der auch Wimmer andocken will. Anstelle von Schilchegger zieht Wimmers Büroleiter Zeljko Malesevic in den Gemeinderat ein. Die FPÖ-Rochade dürfte auch eine Änderung im Bundesrat nach sich ziehen: Ramls Sitz soll im Gegenzug an Schilchegger gehen.

~ WEB http://www.fpoe.at

http://www.gruene.at ~ APA039 2019-03-07/06:00