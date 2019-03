Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund acht Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.012,77) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.980,00 und 3.025,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.998,00 Punkten aus.

Negative Vorgaben von der Wall Street und aus Tokio sollten auch die europäischen Aktienmärkte belasten. International wurden vor allem Sorgen über die Entwicklung der US-Wirtschaft negativ gewertet, nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend eine Abschwächung der Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft impliziert hatte. Die Meldungslage zum heimischen Markt gestaltet sich noch sehr dünn, so dass sich der ATX an der Tendenz des europäischen Umfeldes orientieren könnte.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,09 Prozent schwächer bei 3.012,77 Punkten geschlossen. In Wien standen Zahlenvorlagen und Analystenkommentare im Fokus der Anleger. Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel von 55 Euro und die Kaufempfehlung für die Aktien von Andritz bestätigt. Die vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sind aus ihrer Sicht solide und im Rahmen der Erwartungen. Die Andritz-Papiere schlossen trotzdem mit einem Abschlag von 2,47 Prozent auf 43,50 Euro.

Weiterhin unter Druck blieben auch die Anteilsscheine von Zumtobel. Der Leuchtenkonzern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sich sein Nettoverlust im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 auf 14,8 Mio. ausgeweitet hat. Zumtobel war daraufhin mit einem zweistelligen Abschlag aus dem Handelstag am Dienstag gegangen. Gestern schlossen Zumtobel um weitere 4,15 Prozent tiefer auf 6,70 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ UBM Development +2,81% 36,60 Euro Vienna Insurance Group +1,38% 22,10 Euro OMV +1,08% 46,62 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Zumtobel -4,15% 6,70 Euro Erste Group -2,69% 32,50 Euro Verbund -2,67% 41,50 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA082 2019-03-07/08:40