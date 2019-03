Flurbrand im Nationalpark Neusiedler See

Neusiedl am See (APA) - Ein Flurbrand hat am Mittwochvormittag im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel fünf bis sechs Hektar Schilf und Gras vernichtet. Das Feuer war im Bereich der „Zitzmannsdorfer Wiesen“ im Gemeindegebiet von Neusiedl am See ausgebrochen. Ein Mitarbeiter des Nationalparks verständigte die Feuerwehr. Knapp nach 14.00 Uhr hieß es „Brand aus“, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Einsatzkräfte aus Podersdorf und Gols löschten die Flammen, die auch 16 Rundballen Stroh vernichteten. Eine Schadenssumme sowie die Brandursache waren vorerst nicht bekannt.