Israel: Palästinenser wegen Vergewaltigung und Mord angeklagt

Tel Aviv (APA/dpa) - Ein Palästinenser ist wegen Vergewaltigung und Mordes an einer jungen Israelin nahe Jerusalem angeklagt worden. Der 29-Jährige aus Hebron soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die 19-Jährige im Wald angegriffen und mit einem Messer getötet haben, wie das Jerusalemer Bezirksgericht am Donnerstag mitteilte. Die Tat hatte sich Anfang Februar ereignet.

Demnach war die junge Frau, die aus einer Siedlung im besetzten Westjordanland stammte, alleine in einem Wald unterwegs, als sie zufällig auf den Mordverdächtigen stieß. Der 29-Jährige „entschied, sie zu töten, weil sie jüdisch war“, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Dabei sei er mit „massiver Gewalt und grausam“ vorgegangen. Er habe ihr mit dem Messer zahlreiche Stichwunden am ganzen Körper zugefügt. Der Verdächtige habe sich illegal in Israel aufgehalten. Die Brutalität des Verbrechens hatte in Israel für Entsetzen gesorgt. Keine der palästinensischen Fraktionen äußerte anschließend Unterstützung für den mutmaßlichen Mörder, wie sonst üblich bei Attentaten.