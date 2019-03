Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert in schwachem Umfeld 0,84 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit tieferer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.987,60 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 25,17 Punkten bzw. 0,84 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,59 Prozent, FTSE/London -0,49 Prozent und CAC-40/Paris -0,49 Prozent.

In einem schwachen europäischen Börsenumfeld zeigt sich auch der heimische Markt klar im Minus. Einen negativen Handelsimpuls lieferte die Wall Street bereits am Vorabend mit den Kursverlusten an den US-Börsen. Dort sorgten sich die Anleger über die Entwicklung der US-Wirtschaft.

In Wien gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch recht dünn. Die auffälligsten Kursveränderungen zeigten die Aktien von AT&S und Lenzing mit Verlusten von 3,6 bzw. 3,1 Prozent. Mehr als zweiprozentige Abschläge gab es bei den Papieren von FACC, Schoeller-Bleckmann, Polytec, Strabag, Post und Do&Co zu sehen.

Unter den Schwergewichten büßten Andritz 1,1 Prozent an Kurswert ein. voestalpine schwächten sich um 0,9 Prozent ab und OMV fielen um 0,7 Prozent. Die Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International gaben jeweils etwa 0,5 Prozent nach.

Die UBM-Aktie baute nach Zahlenvorlage ein Plus von 0,3 Prozent. Der Immobilienentwickler konnte laut vorläufigen Ergebnissen seine Gesamtleistung 2018 um rund ein Fünftel auf 900 Mio. Euro steigern. Die Analysten von der Baader Bank schreiben in einer ersten Einschätzung von starken Ergebnissen. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen der Experten. „2018 wahrlich ein Rekordjahr“, formulierte ein Baader-Experte.

Die Titel von KapschTrafficCom ermäßigten sich um 1,2 Prozent. Die Büros des Mautanbieters in Prag wurden heute Früh von der Polizei durchsucht - das hat ein Kapsch-Sprecher der APA bestätigt. Ziel der Hausdurchsuchung sei auch die Wohnung des Kapsch-Chefs in Tschechien, Karl Feix, gewesen. Über die Hintergründe der Polizeiaktion könne man vorerst noch nichts sagen, so der Sprecher.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX zu Sitzungsbeginn bei 3.021,75 Punkten, das Tagestief lag gegen 11.00 Uhr bei 2.986,65 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,85 Prozent tiefer bei 1.508,14 Punkten. Im prime market zeigten sich fünf Titel mit höheren Kursen, 30 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.216.055 (Vortag: 1.634.093) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 27,07 (35,87) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 433.469 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,28 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA237 2019-03-07/12:12