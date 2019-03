Gastro-Großhändler Transgourmet machte 2018 über 560 Mio. Euro Umsatz

Traun (APA) - Der Gastronomiegroßhändler Transgourmet Österreich, eine Tochter des Schweizer Handelsunternehmens Coop, hat seinen Umsatz 2018 um 23 Mio. auf 561 Mio. Euro gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Presseaussendung mit. Im November 2015 hatte Transgourmet den oberösterreichischen Lebensmittelgroßhändler C+C-Pfeiffer übernommen.

Besonders zufrieden sind die beiden Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck mit der Entwicklung der Transgourmet-Eigenmarken, allen voran der 2017 eingeführten Nachhaltigkeitsmarke Transgourmet Vonatur, die 75 Prozent Umsatzsteigerung auf 3,9 Mio. Euro verbuchte, sowie mit dem Frischebereich, der die Hälfte des gesamten Umsatzes ausmacht.

Heuer sollen rund 21 Mio. in neue Märkte und Standorte investiert werden, auch wenn die Geschäftsführer noch keine Details dazu verraten wollen. 2018 wurden der erste Transgourmet-Markt in Vorarlberg am Standort Schwarzach sowie in Graz ein Trinkwerk-Depot eröffnet.

Transgourmet ist mit 24,2 Prozent nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Gastronomie-Großhandel in Österreich. Präsent ist der Gastronomiegroßhändler auch bei Großveranstaltungen - so belieferte Transgourmet zuletzt u.a. den Formel 1 Grand Prix und den Moto-GP in Spielberg, die Wiener Wies‘n oder die Musik-Festivals Frequency und Novarock.

